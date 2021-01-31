İzmir'de ekolojik teşvik: Atık yağı getir, bulaşık deterjanı götür

31 Ocak 2021 Pazar, 13:10

Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.

5 LİTRE ÜZERİ ATIK YAĞLAR ADRESTEN TESLİM ALINACAK

Bucalılar, projenin başlamasıyla birlikte daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başladı. Ellerindeki atık yağ miktarı 5 litrenin altında olanlar, Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ne (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağlarını teslim edebilecek. Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise “999 1 234” numaralı Alo Atık Hattı’nı arayarak adreslerinden aldırabilecek.