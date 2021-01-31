İzmir'de ekolojik teşvik: Atık yağı getir, bulaşık deterjanı götür
İzmir'de Buca Belediyesi, başlattığı atık yağ kampanyasıyla 5 litre ve üzeri atık yağlarını toplama noktalarına getiren yurttaşlara bulaşık deterjanı hediye ediyor. Toplanan atık yağlar ise geri dönüşüme kazandırılacak.
Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.
5 LİTRE ÜZERİ ATIK YAĞLAR ADRESTEN TESLİM ALINACAK
Bucalılar, projenin başlamasıyla birlikte daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başladı. Ellerindeki atık yağ miktarı 5 litrenin altında olanlar, Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ne (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağlarını teslim edebilecek. Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise “999 1 234” numaralı Alo Atık Hattı’nı arayarak adreslerinden aldırabilecek.
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