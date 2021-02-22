İzmir'de Erdoğan trafiği
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AKP İl Kongresi, depremzede konutlarının temel atma töreni ve mülteci konferansına katılmak için geldiği İzmir'de trafik adeta felç oldu.
Öğlen saatlerinde uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na inip karayoluyla Halkapınar Kapalı Spor Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Erdoğan'ın geçtiği Gaziemir- Karabağlar- Yeşildere güzergahında yurttaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalırken, özellikle Halkapınar, Bayraklı ve Bornova'da ise bazı ambulanslar da sıkışan trafikte kaldı. İzmir'de artan trafik yoğunluğu Altınyol ve Karşıyaka'yı da etkiledi.
Bazı bölgelerde sürücüler, korna çalarak tepkisini dile getirdi. Çok sayıda yurttaş da trafik çilesinden görüntü ve fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.
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