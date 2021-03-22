İzmir'de “şap hastalığı” karantinası: İthal hayvanlardan mı geldi?

22 Mart 2021 Pazartesi, 09:59

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için alınan karantina kararına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, hastalığın ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Polat ayrıca, “Şap nedeniyle pazarların kapatılması ve hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üreticileri ile besicilerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Zor durumda bulunan üreticilere destek olunmalıdır” dedi.

İTHAL HAYVANLARDAN MI GELDİ?

Şap hastalığının bölgedeki besi üreticilerini tedirgin ettiğini vurgulayan Polat, “Geçtiğimiz ay Bursa ilinde de görülen hastalık yeterli tedbirler alınmadığı için Bergama’da da görülmüştür. Avrupa’da neredeyse yok sayılacak kadar az görülen hastalığın Türkiye’de sık görülmesi zaten zor durumda olan besi üreticisini daha da güç bir durumda bırakmaktadır. Hastalığın ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddialarının araştırılması gerekiyor. İthal ise gelen bütün hayvanlar incelenmelidir. Ayrıca şap nedeniyle pazarların kapatılması ve hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üreticileri ile besicilerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Zor durumda bulunan üreticilere destek olunmalıdır” dedi.

CHP’li Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

- Süt ve et üreticileri ile besicilerin şap hastalığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için bir çalışma yaptınız mı? Üreticilerin zararlarını tazmin etmeyi düşünüyor musunuz?

- Hastalığın ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu konuda almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?

- Ülkenin diğer bölgelerinde de görülen şap hastalığı ile ilgili Bakanlığınız hayvan pazarlarını kapatma ve karantinaya alma haricinde ne tür önlemler almaktadır?

- Şap hastalığı nedeniyle et ve süt üretiminde yaşanan ekonomik kaybın boyutları kaç Türk lirasıdır? Kaç hayvan şaptan etkilenmiştir; kaçı telef olmuştur?

- Bölgede hastalığın daha fazla yayılmaması için alınan tedbirler nelerdir? Bakanlığınız bünyesinde yeterli miktarda aşı var mıdır? Eğer aşı bulunmakta ise üreticiler istediklerinde bu aşılara ulaşabilmekte midir?

- Şap hastalığı nedeniyle son bir yılda üreticilerin uğradıkları zararların TL olarak karşılığı nedir? Bakanlık olarak, üreticilerin kayıplarının karşılanması için bir destek programı planlanmakta mıdır?