İzmir'de itfaiyeci adayları için 'torpilsiz' sınav: Hak eden kazanacak

16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan 100 kişilik kadroya dahil olabilmek için başvuru şartlarını taşıyan 281 itfaiyeci adayı Toros Eğitim Merkezi'ndeki zorlu parkurlarda ter döktü. Personel seçiminde hiçbir şüphe ve şaibeye yer vermemek adına tüm aşamalar baştan sona kameralarla kaydedildi.

Adaylar önce sözlü sınava alındı. İtfaiyecilik mesleğine yönelik, Anayasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İnkılap tarihinden adayların çektiği kurayla belirlenen beşer soru soruldu. Sınava giren adayların heyecanına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de ortak oldu.

“SINAVLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin, Türkiye'nin en kuvvetli, en donanımlı, en yetişmiş itfaiyelerinden birisi olduğunu söyleyen Buğra Gökçe, “İtfaiye birimimizi daha da güçlendirmek için Başkanımız Tunç Soyer, 50'si itfaiye lisesi, 50'si de itfaiye yüksekokul mezunu olmak üzere toplam 100 personel almak için sınav yapılmasını istedi. Şimdi adaylar bu sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek” dedi.

Tüm adayların umutları ve heyecanlarının olduğunu ifade eden Gökçe, “Derdimiz onları İzmir İtfaiyesine kazandırmak. Umarım hepsi sınavların üstesinden gelebilsin ve hepsini alabilir durumda olalım. Böylece İzmir İtfaiyesi daha kuvvetli olacak. Yangın ve afet gibi olaylara çok daha hızlı müdahale edecek” diye konuştu. Buğra Gökçe, sınavların oldukça şeffaf bir şekilde yapıldığını da belirterek, hak edenin, liyakat sahibinin kuruma kazandırılması için çabaladıklarını, Başkan Soyer'in temel politikasının da bu yönde olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de kentin sürekli büyüdüğünü, bu nedenle itfaiye personeline ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, itfaiye teşkilatına büyük desteğinin olduğunu belirten İsmail Derse, “İhtiyaç hiç bir zaman bitmiyor. Yeni yerleşim yerlerini de göz önünde bulundurursak nüfusa göre belli oranda itfaiye personeli alımı gerekiyor. En önemli nokta ulaşım planlaması. Ulaşım planlamasında en yakın itfaiye grupları olaya müdahale ediyor. Hedefimiz 5 dakikada olay yerine varmak. Bu hedefimize ulaşmak için itfaiyeci grubu sayısını artırmak gerekiyor. İnsanların en zor anlarında yardımına koşabilmek, bizim en büyük hedefimiz” dedi.

“İTFAİYECİ OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Adaylardan Elşan Çakabay lisedeyken itfaiyecileri görünce çok heyecanlandığını, staj yaparken de yine itfaiyecilerin yaptıkları çalışmaları dinlediğini ve insanların, hayvanların itfaiye erleri tarafından kurtarıldığını öğrendiğini belirterek tüm bunların kendisinde kahramanlık duygusunu geliştirdiğini söyledi. Sınavlarda başarılı olmak istediğini kaydeden Çakabey, artık bu mesleği gerçekten yapmak istediğini dile getirdi.

Adaylardan Tamer Çetin ise itfaiyeciliğin zor aynı zamanda çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “İtfaiyeci olmak benim çocukluk hayalimdi. Ve hayallerimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah hepimiz bu sınavlardan başarılı olur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çatısı altında göreve başlarız” diye konuştu. Fiziki dayanıklılık için yapılan sınavda ter döken Mehmet Ali Çekin parkurun kendisini zorladığını belirterek, “Pandemiden dolayı spor da çok yapamadık. Elimizden geleni yapmayı çalıştık. Karanlık ortamda yönümü bulmaya çalıştım. Biraz heyecan da var, bu nedenle zorlandığım anlar oldu” dedi. Faruk Oflaz ise sınava girecek adaylara spor yapmaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

SINAV, ADAYLARI ZORLADI

Sözlü sınavın ardından önce bir kilometre boyunca koşan adaylar, ardından bir dakika şınav, bir dakika da mekik çekti. Adayların fiziki yeterlilikleri de 100 metre engelli atletizme dayalı parkurda test edildi. Yine yükseklik korkusunun tespiti için yaklaşık 15 metrelik kuleye tırmanan adayların çevikliği de ölçüldü. Adaylar, kapalı alan korkularını test için ise tüp yangın simülatörüne girerek karanlık ve dumanlı odada 3 dakika içerisinde yönlerini bulmaya çalıştı. Son aşamada da sürücü adayları direksiyon başında kendilerini kanıtlamaya çalıştı.