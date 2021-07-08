İzmir'de korkutan orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen bölgede alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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