İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 52 kişiye toplam 343 bin 724 lira ceza uygulandı.

AA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 13:01
İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi
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Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Adreslerde 52 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 343 bin 724 lira para cezası verildi.

Kumar oynanan materyallere el koyan ekipler, işletme sahipleri N.A. ve L.Ö. ile çalışanlar R.Ö, B.A, Y.İ. ve O.K. hakkında adli işlem başlattı.




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