İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 52 kişiye toplam 343 bin 724 lira ceza uygulandı.
Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Adreslerde 52 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 343 bin 724 lira para cezası verildi.
Kumar oynanan materyallere el koyan ekipler, işletme sahipleri N.A. ve L.Ö. ile çalışanlar R.Ö, B.A, Y.İ. ve O.K. hakkında adli işlem başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
Video Haberler
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'