İzmir'de kuraklığa karşı “yağmur bahçeleri”

15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:38

Azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bin metrekarenin üzerinde yeni yapılan binalarda yağmur suyu hasadını, 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda ise yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği park, rekreasyon ve yaşam alanı projelerinde yağmur bahçelerine yer veriyor. Güzelbahçe Kahramandere ve Mustafa Kemal mahallelerinde hayata geçirilecek ekolojik parklarda, Buca’da yapımı süren Portakal Vadisi’nde ve Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında hem su taşkınlarını önleyecek hem de yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak yağmur bahçeleri kuruluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri olan Portakal Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor. Buca Tınaztepe Mahallesi’ndeki 200 bin metrekarelik alan ekolojik kent parkına dönüşüyor. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Portakal Vadisi 26,6 milyon liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe’ye de iki adet ekolojik park kazandırmaya hazırlanıyor. Projeye göre Kahramandere Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki dere kenarları yaşam alanları haline getirilecek. 54 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek iki projede de kuraklığa dayanıklı az bakım isteyen bitki türleri ve yağmur suyu toplama sistemi bulunacak. Derelerde geçirimli yüzey kullanılarak taşkın kontrolü sağlanacak. Kadifekale’den sonraki ilk kent bostanları da parklarda hayat bulacak.

Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yağmur bahçesi ve yağmur hendeklerine yer verdi. Dere kenarında oluşturulacak rekreasyon alanında yağmur bahçeleri kurulacak.

YAĞMUR SUYU HASADI NEDİR?

Küresel iklim krizi nedeniyle yağmur suyundan faydalanmanın giderek önem kazandığı günümüzde yağmur suyu hasadı ile yağmur suyu kullanım için biriktirilir ve depolanır. Yağmur bahçeleri, yağmur sularının herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan yönlendirildiği ve üzerinde bitkilerin yetiştiği çok derin olmayan çukur alanlarda oluşturulan bahçelerdir. Yağmur bahçeleri yağmur suyunun akış hızını düşürerek kontrollü akmasını sağlar, toprak kaybını önler, araç yolları, otoparklar ve yürüyüş yolları gibi sert yüzeyli alanlarda istenmeyen su birikintilerini toplayıp yönlendirerek doğaya geri kazandırır, doğal drenajı sağlar ve alana estetik bir görünüm verir. Yağmur suyu hasadı ile tonlarca su tasarrufu sağlanır.