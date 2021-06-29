İzmir'de metro ve tramvayda internet müjdesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tramvaylara internet geldiğini, metrolara ise önümüzdeki günlerde geleceğini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve tramvaylarda internet hizmeti kullanımı için çalışmalara başladı. Tramvay hattına internet geldiğini duyuran Tunç Soyer, metro için ise önümüzdeki günleri işaret etti.
Twitter hesabında bir paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yarından itibaren tramvaylarımızın tamamında ücretsiz internet olacak. mu? Beklemede kalın.” ifadelerini kullandı.
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