İzmir'de metro ve tramvayda internet müjdesi

29 Haziran 2021 Salı, 14:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve tramvaylarda internet hizmeti kullanımı için çalışmalara başladı. Tramvay hattına internet geldiğini duyuran Tunç Soyer, metro için ise önümüzdeki günleri işaret etti.



Twitter hesabında bir paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yarından itibaren tramvaylarımızın tamamında ücretsiz internet olacak. mu? Beklemede kalın.” ifadelerini kullandı.