İzmir'de minibüs ücretine zam geldi

01 Haziran 2021 Salı, 09:33

İzmir’de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam geldi. Bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.



Yükselen maliyetlere rağmen daha önce alınan zam kararıyla birlikte yeni tarifeler basılmış, minibüslere dağıtılmıştı. Tam kapanma beklentisiyle minibüsler zam kararının uygulanmasını ertelemiş, tam kapanmanın ardından ise yeni tarifelerin uygulanmasına başlamak için kararı beklemeye koyulmuştu. Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını bugünden itibaren uygulamaya başladı.