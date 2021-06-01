İzmir'de minibüs ücretine zam geldi

İzmir'de gaha önce 3,5 TL olan en düşük minibüs indi-bindi ücreti 4 TL'ye yükseldi. Yeni tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 09:33
İzmir'de minibüs ücretine zam geldi
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İzmir’de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam geldi. Bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Yükselen maliyetlere rağmen daha önce alınan zam kararıyla birlikte yeni tarifeler basılmış, minibüslere dağıtılmıştı. Tam kapanma beklentisiyle minibüsler zam kararının uygulanmasını ertelemiş, tam kapanmanın ardından ise yeni tarifelerin uygulanmasına başlamak için kararı beklemeye koyulmuştu. Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını bugünden itibaren uygulamaya başladı.


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