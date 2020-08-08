İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:17

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

TUNÇ SOYER: DÜNYA MİRASINA HEDİYE EDECEĞİZ

Kazılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ortak yürüttüğümüz İzmir Smyrna Tiyatrosu kazısında ortaya çıkan Satyros kabartması, ne kadar önemli bir tarihi emanetin üzerinde yaşadığımızı gösteriyor. Antik Tiyatro'yu tüm görkemiyle ortaya çıkarıp, dünya ortak mirasına hediye edeceğiz." dedi.