İzmir Güzelbahçe'de orman yangını

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:32

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.