Beren Saat'ten Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımına tepki
Ünlü oyuncu Beren Saat, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Köyü sınırları içerisinde bulunan Akbelen Ormanları’nda termik santral için ağaç kesimine başlanmasına tepki gösterdi. Saat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Köyü sınırları içerisinde bulunan asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamı yapılmak isteniyor.
Milas Orman Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz'da Akbelen Ormanı'nda kesim yapacağı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunup dün de nöbet tutmaya başlayan İkizköylüler, bu sabah ağaç kesim sesleriyle uyandı. Sabah erken saatlerinde İkizköylülerin koruduğu ormana orman kesim ekipleri girdi.
Bölgede Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri için açılmak istenen kömür madenleri yüzünden 740 dönümlük kızılçam ağacı kesilmek isteniyor. Köylüler projeye karşı dava açmıştı.
BEREN SAAT'TEN AKBELEN ORMANI PAYLAŞIMI
Bölgede yapılması planlanan termik santraller için ağaç kıyımına başlanan Akbelen Ormanı'na bir destek de ünlü oyuncu Beren Saat'ten geldi. Saat, Instagram hesabından Akbelen Ormanı için bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Akbelen Ormani’nda kesim basladi!" notunu düştü.
Beren Saat'in paylaşımı şu şekilde:
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