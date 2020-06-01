İzmir'de sağlıkçı ve eczacılara toplu ulaşım 3 ay daha ücretsiz

01 Haziran 2020 Pazartesi, 16:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik pek çok önlemi hayata geçirmişti. Onlardan biri de sağlık emekçilerine, eczacılara ve eczane çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunulması ve ayrıca sadece sağlıkçılara özel servisler oluşturulmasıydı. Virüsün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen sağlık emekçilerine, eczacılara ve eczane çalışanlarına, 19 Mart’tan bu yana ücretsiz olarak verilen toplu ulaşım hizmetinin süresi üç ay daha uzatıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlıkçılara özel planlanan yedi güzergâhta sabah/akşam karşılıklı seferler yapan servis otobüsleri de hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde hizmet vermeye devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailelerini riske atmamak için evlerine gidemeyen sağlık personelinin yararlanması amacıyla Nisan ayı başında iki otel ve bir yurt kiralamış, Örnekköy’de mülkiyetinde bulunan bir tesisi de sağlık çalışanlarına tahsis etmişti. İzmir Tabip Odası yönetiminden gelen “bu hizmet artık sonlanabilir” bildirimi üzerine bu tesislerin tahsisi uygulamasına son verildi.