İzmir'de sahillerde oturmak yasaklandı

24 Kasım 2020 Salı, 10:07

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgını için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Karara göre, sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak faaliyetleri yapmak yasaklandı. Pazaryerlerinde gıda harici satış yapılmaması ve AVM'lerde masa ve sandalyelerin kaldırılmasna karar verildi.

İzmir Valiliği'nin aldığı yeni kararlar şöyle:

İlimiz dahilinde mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmemesine, semt aralarında veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren bitpazarı olarak adlandırılan pazarların faaliyetlerinin ileri bir tarihe kadar durdurulmasına, sahil bantları, mesire, piknik alanlarında? piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği, nedeni ile vatandaşlarımızın sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında? sandalye veya oturarak piknik yapmak faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına,

Ayrıca; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına son tedbirler çerçevesinde lokanta ve restoranların (masalarda müşteri kabul etmeksizin) sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet verebilecekleri düzenlenmiştir. Bazı AVM’lerde ortak alanlarda bulunan masaların kaldırılmadığı, bunun sonucu olarak ise retoran/fast food’lardan paket servis alan müşterilerin bu masalarda aldıkları yiyecekleri tükettikleri, bu durumunda salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemesi nedeniyle;

AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin bir an evvel kaldırılmasının sağlanmasına,

Ortak alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması sonrasında, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olamayan görüntülere yol açmasına engel olunmasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.