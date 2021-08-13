İzmir’de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı

13 Ağustos 2021 Cuma, 09:26

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hemşire R.K.Y., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.