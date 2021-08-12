Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
CAN KAYBI ARTTI!
Bakanlığın 11 Ağustos verilerine göre, 278 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 356 vaka tespit edilirken, 128 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 138'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/jVGa0ekIjv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.79, ikinci doz ortalaması yüzde 51.25, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 81 milyon 482 bin 6 oldu.
Türkiye'nin 12 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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