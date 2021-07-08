İzmir’de Şehir Tiyatroları tartışması

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kurduğu Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) için açtığı kadro sınavı tartışmalara neden oldu. Tiyatrocular, kamuoyuna bir duyuru yaparak sınav sisteminin adaletsiz olduğunu ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, kimlerin elendiği veya seçildiğinin kamuoyuna duyurulması istendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurumlarla, yeni kurulacak bir tiyatroyla veya siyasilerle derdimiz yok. Derdimiz, o kadroya biz girmeliyiz de değildir. Tüm derdimiz, baştan sona adaletsizce işletilen sınav süreci ve sistemle ilgilidir.”

Sağduyu çağrısı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise iddialara yanıt verildi. Belediyenin açıklamasında İzBBŞT’nin özel bütçeyle yönetilen ve sanatsal açıdan özerk bir sanat ve kültür kurumu olduğu kaydedilerek “İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasiye duyduğu inanç doğrultusunda kurumun özerk yapısına ve sanatsal bağımsızlığına sonsuz saygı duymakta, kurumla ilgili kararları kuruma, sanatla ilgili kararları sanatçılara bırakmaktadır” denildi. Açıklamada, “Birinci aşama sınavları kamera ile kayıt altına alınmış ve süreç şeffaf bir biçimde yürütülmüştür... Bu aşamada bir değişiklik beklentisiyle sınava gölge düşürecek açıklama yapmama konusunda herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Biliyoruz ki bu kent için çok anlamlı olan ve belki de başlatılması çok geciken bu girişim zamanla eksiklerini gidererek, olgunlaşarak güçlenecektir” ifadeleri kullanıldı.