İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, su sayaçlarını çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saip Mahallesi'nde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, ihbar üzerine H.M'yi su sayacı sökerken yakaladı.
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 60 civarında su sayacı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yazılı ceket bulundu. H.M'nin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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