İzmir'de sulama kanalı yakınında ceset bulundu
İzmir'in Konak ilçesindeki sulama kanalı yakınında bir erkek cesedi bulundu.
Çimentepe Mahallesi'nde, çevre sakinleri, bir sulama kanalı yakınında, bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibi bölgede çalışma yaptı.
Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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