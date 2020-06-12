İzmir'de sulama kanalı yakınında ceset bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki sulama kanalı yakınında bir erkek cesedi bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2020 Cuma, 22:59
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Çimentepe Mahallesi'nde, çevre sakinleri, bir sulama kanalı yakınında, bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibi bölgede çalışma yaptı. 

Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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