İzmir'de toplanma alanları
İzmir'de toplanma alanları nerede? İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.
Ekranlardan bilgi veren uzmanlar, artçıların devam edebileceği, depremin yoğun hissedildiği noktalarda bir süre evlere girilmemesi gerektiğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Mutlaka binaların dışında olsun vatandaşlar özellikle Bornova ve Bayraklı'dakiler. Toplanma alanlarında buluşsunlar. Şu anda tespit yapıyoruz, bir süre sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.
AFAD, İzmir'in tüm ilçelerindeki deprem toplanma alanlarını internet sitesinden yayınlıyor. Deprem toplanma alanlarının konumlarıyla ilgili aşağıdaki linkten bilgi alınabilir:
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