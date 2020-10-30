İzmir'de toplanma alanları

Ekranlardan bilgi veren uzmanlar, artçıların devam edebileceği, depremin yoğun hissedildiği noktalarda bir süre evlere girilmemesi gerektiğini açıkladı.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Mutlaka binaların dışında olsun vatandaşlar özellikle Bornova ve Bayraklı'dakiler. Toplanma alanlarında buluşsunlar. Şu anda tespit yapıyoruz, bir süre sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.

