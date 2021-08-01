Son dakika: İzmir'de yangın çıkarmaya çalışanlara müdahale edildi
İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişinin, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtığı iddia edildi.
İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişinin, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.
AA'nın aktardıklarına göre, nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.
Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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