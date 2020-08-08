İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturması ‘kripto’ları ortaya çıkardı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen “avantajlı aday numarası” yöntemi, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na nasıl sızdığını ortaya koydu.

“ByLock”, “FETÖMETRE” ve “ankesörlü hat” gibi uygulamalardan biri olan “avantajlı aday numarası” yönteminin tespiti, kripto FETÖ üyelerine ulaşılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ’nün TSK’ye örgüt üyelerini yerleştirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişiler 2004-2016 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) sınavlarını inceledi.

İncelemede 2005, 2011 ve 2012 yıllarında İzmir’de yapılan HAMYO mülakatlarına katılanların aday numaralarının şifrelendiği tespit edildi. Bu yöntemle, FETÖ üyelerinin 9 haneli aday numarasının bazı hanelerindeki rakamların toplamından elde edilen sonuca göre anlaşıldığı, avantajlı numaraya sahip olanların mülakattan başarıyla geçtiği, böylece terör örgütünün kendi üyelerini askeri okula sızdırdığı belirlendi.

Bilirkişilerce yapılan değerlendirmede, sınava katılan adayların 9 haneli aday numaralarının 4 ve 5. hanelerindeki rakamların toplamı 1, 2, 5 ve 7 olanların avantajlı grupta yer aldığı anlaşıldı. Örgüt, daha sonra 2 sınavda uygulayacağı şifreleri değiştirdi.

Raporda, aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi şekilde şifreye uygunluk olasılığının, Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanma ihtimalinden daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca aday numarası formüle uygun olan adayların örgütsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.