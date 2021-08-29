İzmir'deki feci kazada kimlik tespiti için DNA testi istendi

29 Ağustos 2021 Pazar, 17:58

75. yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici'ye (10) ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemler sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti amacıyla aile yakınlarından DNA örneği alınarak test yapılmasını istedi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerden Minel Söylemez'in geçen yıl Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi bölümünü kazandığı, ilk yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürdüğü, yüz yüze eğitim sebebiyle bu yıl kalacağı evi kiralamak için Söke'ye gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olay

Tünel girişinde dün meydana gelen kazada, İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarpmış, çarpışmanın etkisiyle otomobil alev almıştı.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) hayatını kaybetmişti.

Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Emre Söylemez İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaralı kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.