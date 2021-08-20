İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

20 Ağustos 2021 Cuma, 18:28

İlk yangın ihbarı, Menderes'in Deliömerli Mevkii'nden geldi. Ormanlık bölgede başlayan yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. Etrafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Aynı saatlerde Urla Balıklıova'da bölgesinde de makilik alanda bir yangın çıktı. 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edilen bölgeye, Menderes'teki yangında görev alan bazı ekipler de yönlendirildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Balıklıova yangınına ait görüntüleri paylaştı. Özkan, paylaşımında; "İzmir Balıklıova yanıyor... Görüntüler canımızı yakıyor" dedi.

İzmir Balıklıova yanıyor... Görüntüler canımızı yakıyor... pic.twitter.com/8g7ZWP06bL — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 20, 2021

6 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGENİN YAKININDA YANGIN

Balıklıova yakınlarındaki Karareis Mevkii'nde önceki cumartesi günü de yangın çıkmış, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülmüştü.