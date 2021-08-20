İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 18:28
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını
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İlk yangın ihbarı, Menderes'in Deliömerli Mevkii'nden geldi. Ormanlık bölgede başlayan yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. Etrafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Aynı saatlerde Urla Balıklıova'da bölgesinde de makilik alanda bir yangın çıktı. 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edilen bölgeye, Menderes'teki yangında görev alan bazı ekipler de yönlendirildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Balıklıova yangınına ait görüntüleri paylaştı. Özkan, paylaşımında; "İzmir Balıklıova yanıyor... Görüntüler canımızı yakıyor" dedi.

6 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGENİN YAKININDA YANGIN

Balıklıova yakınlarındaki Karareis Mevkii'nde önceki cumartesi günü de yangın çıkmış, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülmüştü.


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