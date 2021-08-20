İzmir'in iki ilçesinde orman yangını
İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlk yangın ihbarı, Menderes'in Deliömerli Mevkii'nden geldi. Ormanlık bölgede başlayan yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. Etrafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Aynı saatlerde Urla Balıklıova'da bölgesinde de makilik alanda bir yangın çıktı. 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edilen bölgeye, Menderes'teki yangında görev alan bazı ekipler de yönlendirildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN PAYLAŞTI
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Balıklıova yangınına ait görüntüleri paylaştı. Özkan, paylaşımında; "İzmir Balıklıova yanıyor... Görüntüler canımızı yakıyor" dedi.
İzmir Balıklıova yanıyor... Görüntüler canımızı yakıyor... pic.twitter.com/8g7ZWP06bL— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 20, 2021
6 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGENİN YAKININDA YANGIN
Balıklıova yakınlarındaki Karareis Mevkii'nde önceki cumartesi günü de yangın çıkmış, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülmüştü.
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi