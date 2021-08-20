Haluk Levent duyurmuştu: Hakkari Valiliği'nden 'yangın' açıklaması
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hakkari Şemdinli'nin Goman Tepesi bölgesinde yangın çıktığını duyurmuş, "3 gündür yanıyor şu anda soğutma çalışması yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu yangına yönelik Hakkari Valiliği'nden bir açıklama geldi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının ilk gününden beri yardım toplamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklayan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez Hakkari'de bir alanda başlayan yangın için AHBAP Derneği'nin harekete geçtiğini duyurmuştu.
"3 GÜNDÜR YANIYOR"
Hakkari Şemdinli'de bulunan Goman Tepe'sinde yangın başladığını duyuran Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ahbaplar Şemdinli’den bildiriyor; Goman Tepe çevresinde bulunan otluk alanda yangın çıktığı saptandı. Yanan bölüm bozuk meşe baltalığı ve otlar. Yerleşim birimlerine tehdidi bulunmuyor. 3 gündür yanıyor şu anda soğutma çalışması yapılıyor."
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KONTROL ALTINA ALINDI
Hakkari Valiliği, Goman Tepe çevresinde iki gün önce çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada "Yangın, Orman İşletme Şefliği, jandarma personeli, köy korucuları ve vatandaşların yardımıyla yangın müdahale aracı, itfaiye aracı ve arazöz kullanılarak, ekiplerin üstün gayreti sonucu kontrol altına alındı. Bölgede meydana gelen örtü altı yangınında yaklaşık 3 hektar otluk alan yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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