İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu
İzmirli genç piyanist Nehir Özzengin, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda birincilik kazandı.
Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özzengin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Nehir Özzengin, son olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de yapmaya başladığını dile getirdi.
Yarışmada kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli olduğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki