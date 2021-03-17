17 Mart 2021 Çarşamba, 11:41

İzmirlinin hayali: Körfezde denize girmek

İzmirlilerin yürek yakan bir deniz hikayesi vardır.

Peki nedir bu hikaye?

İzmir’de 50 yıldır hayali kurulur Kordon’dan, Karşıyaka’dan ya da Güzelyalı’dan denize girmenin.

80 kuşağı çocukların dedelerinden, büyükannelerinden dinledikleri İzmir hikayelerinden biridir bu.

1940 - 1950’li yılların sonunda Karşıyaka iskeleden, Konak’tan, Güzelyalı’dan, İnciraltı’ndan denize giren bir neslin anlattığı hatıralar.

Mahalle ve komşuluk kültürünün hakim olduğu semtlerde İnciraltı’nda yüzmek için düzenlenen geziler.

Bunları dinleyince İzmirli olup, üzülmeyen yoktur.

Günümüzde deniz yükseklerden bakınca pırıl pırıl gözüküyor.

Çocukluğumuzda olan o pis kokuda kalmadı.

Deniz suyu kalitesi, temizligi İzmir Körfezi’nde denize girmeye elverişli mi?

Sanırım denize girmek için henüz erken.

Zaten bu konuyla ilgili Tunç Soyer’in açıklamaları da bu tezi doğrular nitelikte.

Kendisi de göreve geldiğinde denizde yüzülmesi hususunda önlerinde 3 yıllık bir sürenin olduğunu söylemişti.

Lakin güzel haberler de yok değil.

İzmir Körfezi’ndeki su değerleri “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerini sağlayan kaliteye ulaştı.

İZSU Laboratuvarlarında her ay gerçekleşen analizlerin sonuçları, körfezde iyileşme olduğuna işaret ediyor.?? Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinden sonra su kalitesinin izlenmesi amacıyla alınan dip ve yüzey deniz suyu numunelerinin yönetmelik sınır değerlerinin altında çıktığı aşikar.

Bu arada 1 milyar doların üzerinde para harcanmış Büyük Kanal Projesi’nin İzmirlilerin ödediği su paralarıyla İZSU tarafından 2002 yılı Kasım ayında hayata geçirildiğini önemle belirtmek isterim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Büyük Körfez Projesi’ de uzun yıllar alınamayan ÇED Raporu nedeniyle sekteye uğradı. Bu durumda projeyi en az 5-7 yıl geri götürdü.

Fakat İzmir ve İzmirliler Kordon’dan denize girilmesi hayalinden hiç vazgeçmediler.

Ben inanıyorum ki bu sinerji ile çok kısa sürede o günler geri gelecektir.

İzmirliler için bir hayaldir Körfez’de denize girmek.

Ve 50 yıldır İzmirli altında mayo, elinde havlu ile denize gireceği günü iple çekmektedir.

Dedelerimizin hikayeleri bize de nasip olur mu?

Yaşayıp, göreceğiz…

Olursa da tadından yenmez öyle değil mi?