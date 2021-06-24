Jadon Sancho adım adım Manchester United’a
Manchester United’ın Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho’yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, Manchester United’ın Sancho için yaptığı son teklifi artırarak Borussia Dortmund’a 85 milyon sterlin teklif ettiği belirtildi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yıl da genç oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunmuş fakat bonservis konusunda iki takım anlaşamamıştı.
Sancho ile kontrat detaylarında anlaşmaya varıldığı ifade edilirken Dortmund ile yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
DÖRT YIL SONRA DÖNECEK
2017 yılında Manchester City’den ayrılarak Bundesliga’nın yolunu tutan Sancho, United’a transfer olması halinde 4 yıl sonra Manchester’a dönecek. Dortmund’un United’ın sunduğu 85 milyon sterlinlik teklifi kabul edilirse sözleşmedeki madde gereği Manchester City 10 milyon sterlin kazanacak.
EN PAHALI ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde Jadon Sancho, Manchester United tarihinde bonservisine en çok para ödenen üçüncü oyuncu olacak. İlk sırada Paul Pogba, ikinci sırada ise Harry Maguire yer alıyor.
Video Haberler
- Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı
- ATV'nin dizisinde skandal replik!
- Akşener özür diledi
- Suda yapılan şaka karakolda bitti
- Her şey bir anda oldu! Oğlum da bende şok geçirdik
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Zam yağmuru geliyor!
- Sedat Peker AKP'li ismi işaret etti
- Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür videosu ortaya çıktı
- İddiaların ardından savcılar 3 ilde harekete geçti
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- Yavaş başlattı, Erdoğan da istedi