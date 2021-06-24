Jadon Sancho adım adım Manchester United’a

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:03

Telegraph’ta yer alan haberde, Manchester United’ın Sancho için yaptığı son teklifi artırarak Borussia Dortmund’a 85 milyon sterlin teklif ettiği belirtildi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yıl da genç oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunmuş fakat bonservis konusunda iki takım anlaşamamıştı.

Sancho ile kontrat detaylarında anlaşmaya varıldığı ifade edilirken Dortmund ile yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

DÖRT YIL SONRA DÖNECEK

2017 yılında Manchester City’den ayrılarak Bundesliga’nın yolunu tutan Sancho, United’a transfer olması halinde 4 yıl sonra Manchester’a dönecek. Dortmund’un United’ın sunduğu 85 milyon sterlinlik teklifi kabul edilirse sözleşmedeki madde gereği Manchester City 10 milyon sterlin kazanacak.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Jadon Sancho, Manchester United tarihinde bonservisine en çok para ödenen üçüncü oyuncu olacak. İlk sırada Paul Pogba, ikinci sırada ise Harry Maguire yer alıyor.