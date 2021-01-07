James Bond kızı Tanya Roberts'ın ölüm nedeni belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Tanya Roberts'ın ölüm nedeni belli oldu.
Ölüme Bir Bakış (A View to a Killve) ve That 70s Show'un yıldızı Tanya Roberts, 6 Ocak Pazartesi akşamı Californiya, Los Angeles'ta bulunan Cedars-Sinai Hastanesi'nde 65 yaşında yaşamını yitirdi.
Metro'ya konuşan Roberts'in menajeri Mike Pingel, aktrisin ölümüne böbreğine, karaciğerine, safra kesesine ve sonrasında kan dolaşımına yayılan bir idrar yolu enfeksiyonunun neden olduğunu ifade etti.
Pingel, Roberts için online düzenlenecek bir anma töreninin kısa süre içinde duyurulacağını söyledi. Aktrisin ailesi, çiçekler göndermek yerine Roberts adına ASPCA'ya (Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu) bağış yapılmasını istedi.
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