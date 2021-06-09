James Harden, Milwaukee Bucks’a karşı üçüncü maçta da yok
Brooklyn Nets’in yıldız oyuncusu James Harden, Milwaukee Bucks serisinin üçüncü maçında da sahada olamayacak.
ESPN’de yer alan haberde NBA Doğu Konferansı yarı final eşleşmesinde Brooklyn Nets’in Milwauke Bucks ile yarın oynayacağı maçta James Harden’ın oynamayacağı belirtildi.
Serinin ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve maça dönmeyen Harden, ikinci maçta da forma giyememişti. Yıldız oyuncu maçın 43. saniyesinde sağ bacağından sakatlanmıştı. Maç sonrası yapılan açıklamada Harden’ın harmstring kasından sakatlandığı belirtilmişti.
Harden’a ek olarak Jeff Green’in de üçüncü maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. Steve Nash yaptığı açıklamada, Jeff Green’in dördüncü maçta oynamasının mümkün olduğu belirtirken Harden’ın dönüşü için tarih vermenin yanlış olacağını söyledi.
NETS SERİDE ÖNDE
Brooklyn Nets’in ev sahipliğinde oynanan ilk iki maçta Brookyln, rakibine üstünlük sağlayarak seriyi 2-0’a getirmişti. İlk karşılaşma 115-107 ile sonuçlanırken ikinci maçta Nets, rakibini 39 sayı farkla mağlup etmişti.
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