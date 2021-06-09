NFL, Avrupa’daki maç sayısını artırmak istiyor
Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL), normal sezonda Amerika dışında oynanan maçların sayısını artırmak istediği belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, her yıl NFL’de normal sezonda oynanan iki Avrupa maçının sayısının artırılmak istendiği belirtildi. 2007’den bu yana Londra’da 28 NFL maçının oynandığı ifade edilirken son dönemde Almanya’daki ilginin artması sebebiyle lig yönetiminin Avrupa’da ekstra maç kararını gözden geçirdiği kaydedildi.
“YENİ BİR ORTAK BELİRLEMENİN ZAMANI GELDİ”
NFL’in Avrupa Başkanı Brett Gosper yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Almanya’da NFL’i takip eden kişi sayısının artmasından dolayı çok heyecanlıyız. Uluslararası büyüme stratejimizin bir parçası olarak NFL standartlarında yeni bir ortak belirlemenin zamanı geldi. Yeni bir ev sahibine ihtiyacımız var.
REKOR KIRILDI
Ligden yapılan açıklamada, 2017’den bu yana Almanya’daki haftalık izleyici sayısının yüzde 20 arttığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Tampa Bay Buccaneers'ın Kansas City Chiefs'i 31-9 yendiği Super Bowl maçında Almanya’daki en yüksek izleyici sayısına ulaşıldığı ifade edildi.
NFL daha önce 1990-1994 yılları arasında Almanya'da beş sezon öncesi maçı düzenlemişti. Ayrıca Meksika ve Kanada, NFL maçlarına ev sahipliği yapmıştı.
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