Kulüpler Birliği'nden Tahkim Kurulu'na "yabancı kuralı" başvurusu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 21:51

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sene ilan ettiği ancak bir sene ertelediği yeni yabancı kuralını önümüzdeki sezondan itibaren uygulamasına ilişkin resmi itirazda bulundu.

Vakfın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kamuoyunun Bilgisine: Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılırken, itirazın resmi evrakları paylaşıldı.

İtiraz metni şu şekilde:



