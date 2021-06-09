Kulüpler Birliği'nden Tahkim Kurulu'na "yabancı kuralı" başvurusu
Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırına ilişkin aldığı karara resmi itirazda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sene ilan ettiği ancak bir sene ertelediği yeni yabancı kuralını önümüzdeki sezondan itibaren uygulamasına ilişkin resmi itirazda bulundu.
Vakfın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kamuoyunun Bilgisine: Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılırken, itirazın resmi evrakları paylaşıldı.
İtiraz metni şu şekilde:
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