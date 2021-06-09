Max Verstappen: “Gelecek yıl şampiyonluk için yarışacağımızın garantisi yok”
Formula 1’de şampiyona lideri Max Verstappen, gelecek yıl yapılacak değişiklikler sebebiyle bu yıl harcama yapılmamasının hata olacağını söyledi.
Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan GP’de lastik patlatarak yarışı tamamlayamayan ve yarış dışı kalan Max Verstappen açıklamalarda bulundu.
Hollandalı pilot Marca’da yer alan demecinde Mercedes’i geçebilmek için güncellemelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
“BEKLERSEK HER ŞEYİ ÇÖPE ATARIZ”
Verstappen, “İki tane kötü yarış için 2022 planlarını tersine çevirmemeliyiz. Dünya şampiyonluğu olasılığı bu kadar yüksekken olabildiğince pist üstünde olmak zorundayız. Gelecek sene bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. 2022’de yapılacak değişikleri beklersek şimdiden bir şeyleri çöpe atmış oluruz. Ekibimize çok güveniyorum. Kısa sürede 2022’deki aracı tasarlayabilirler.” ifadelerini kullandı
YENİ GÜÇ ÜNİTESİ
Formula 1’de bu sezon altı yarış geride kalırken Red Bull, gelecek haftaki Fransa yarışında yeni güç ünitesine geçiş yapacak. Honda’nın üretmiş olduğu güç ünitesini kullanan Red Bull, sezon başında her altı ya da yedi yarışta bir güç ünitesinin değiştirilmesini planlamıştı.
Formula 1’de sezonun yedinci yarışı 20 Haziran’da Fransa’da gerçekleştirilecek.
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