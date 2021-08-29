Jandarma Komutanı'ndan CHP heyetine: Oraya gitmek imkansız, yol yok
Tunceli’deki yangın bölgesinde inceleme yapan CHP heyetini karşılayan Tunceli Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, yanan bölgeyi uzaktan eliyle göstererek, “Vali Beyimizin talimatıyla hareket ediyoruz, onunla bir görüşürseniz. Tehlikeli, kendisi gitmiş ama tehlikeli. Oraya gitmek imkansız. Buraya 20 kilometre mesafeden fazla. Yol yok” uyarısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla orman yangının 13 gündür sürdüğü Tunceli’ye giden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetini karşılayan Albay Durali Ceylan, “Basına biz karşıymışız gibi oluyoruz. Alakası yok. Biz sizin iyiliğinizi düşünüyoruz. Emniyetinizi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşımıza bir şey olsa üzülürüz” diye konuştu.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un “Biz de geldiğimiz kamuoyuna bilgi vermek istiyoruz. Siz nasıl aydınlatıyorsanız biz de gerek yayınlarla gerek sözlerle kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz” şeklindeki sözlerine Albay Ceylan, “Aydınlatalım. Buradan aydınlatalım. Şu ileriden çok net görebiliriz. Manipülasyon yapılması, olayın farklı yere çekilmesini istemeyiz” diye karşılık verdi. Ceylan, “Yangının yönünü biliyorum. Ormanla ilgili mücadele söndürme açısından. Fakat Vali Beyimizin talimatıyla hareket ediyoruz, onunla bir görüşürseniz. Tehlikeli, kendisi gitmiş ama tehlikeli. Oraya gitmek imkansız. Buraya 20 kilometre mesafeden fazla. Yol yok” diye konuştu.
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