Japon araştırmacılar maskelerin koruyuculuğunu kanıtladı
Japonya’dan bir grup araştırmacının yaptığı deney, yüz maskelerinin virüslerin yayılma riskini azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu.
Kesin tedavisi henüz bulunamayan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı maske kullanmanın faydalı olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, Japon bilim insanları yaptıkları deneyle bu sorunun cevabını aradı. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı, biri Covid-19 virüsü içeren damlacıkları püskürtmek, diğeri ise insanın nefes alışını taklit etmek üzere tasarlanan iki mankenle laboratuvar ortamında bir deney gerçekleştirdi. Deney kapsamında yüz yüze bakacak şekilde konumlandırılan iki mankene farklı maske türleri takan bilim adamları, solunum yapan mankene bez maske takıldığında aldığı virüs miktarının yüzde 17 oranında azaldığını gözlemledi. Cerrahi maske ile risk yüzde 47 oranında azalırken, N95 tipi tıbbi maske ise virüs alımını yüzde 79 oranında azalttı.
ENFEKTE KİŞİ TAKARSA YÜKSEK KORUMA
Virüs yaymak üzere tasarlanan mankene maske takıldığında ise hem kumaş hem de cerrahi maskelerin, maske takmayan mankenin virüs alımını yüzde 70’den fazla azalttığı sonucuna ulaşan uzmanlar, buna rağmen maske kullanımının tam koruma sağlamadığını hatırlattı. Yetkililer, maskelerin doğru biçimde takılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
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