Japon araştırmacılar tespit etti: Akşam yemeğini atlamak obeziteye neden oluyor

26 Ocak 2021 Salı, 15:54

Bilim insanları, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti



Multidisciplinary Digital Publishing Institute'ta yayımlanan çalışmada, akşam yemeği yememenin kilo almaya yol açtığı belirtildi.

Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 yaş ve üzeri 17 bin 573 erkek ve 8 bin 860 kadın öğrencinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Üç yıllık kayıtların incelendiği çalışmada akşam yemeğini atlayan kişilerin kilo almaya daha yatkın ya da halihazırda fazla kilolu olduğu gözlemlendi.

Akşam yemeği yememenin erkeklerin yüzde 10,8'iyle kadınların yüzde 17,1'inde temel kilo alma nedeni olduğu tespit edildi.

Kilo alan erkek ve kadın katılımcıların önemli bir bölümünün daha az uyuduğu, içki içtiği ve sigara kullandığı, düzenli olarak akşam yemeği yiyenlere kıyasla diğer öğünleri de daha sık atladıkları belirlendi.

Çalışma boyunca kilo alan erkeklerin almayanlara kıyasla çok daha geç saatlerde yemek yedikleri de görüldü. Kilo alan kadınlardaysa böyle bir duruma rastlanmadı.

Her iki cinsiyetin de yüzde 10 ve üstü oranında kilo aldığı incelenirken, durumları aşırı kilo/obeziteyle ilişkilendirildi.

Öte yandan bilim insanları akşam yemeği yememenin neden kilo aldırdığını henüz tam olarak anlayamadı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacılar, bu iki durum arasındaki ilişkinin düzensiz beslenmeyle ortaya çıkabilen "fazla enerji alımıyla" bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Başka bir deyişle akşam yemeğini atlamak açlık hissi sınırını yükseltebilir. Bu da kişinin normalden çok daha fazla yemek yemesine sebep olur.

Araştırmanın sonuç bölümünde, "Bulgular akşam yemeği yeme sıklığının, kahvaltı sıklığına ek olarak obeziteyi önleme konusunda önemli bir yaşam şekli unsuru olduğunu işaret ediyor" dendi.