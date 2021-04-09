Japon araştırmacılara göre Covid-19'un İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Covid-19 varyantlarını araştırdı.
Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.
NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.
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