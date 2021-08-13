Japonya Ay'da gıda üretimini hedefliyor
Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.
Kyodo ajansına göre hükümet ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla proje yürütecek.
Mali olarak hükümetin fonlayacağı proje, Ay'da uzun vadeli ve geniş katılımlı görevlerde gıda tedarikine yönelik talebin karşılanmasını hedefleyecek.
Özel sektör firmalarının da teşvik edileceği projeye uzay gıda araştırma grubu Space Foodsphere, çeşni üreticisi Ajinomoto, sistem entegratörü NTT Data katılacak.
Kamu-özel iş birliğiyle önce ülke içi tesislerde başlanacak proje, sonraki aşamalarda Antarktika gibi Ay'ın doğasına benzer şartlara taşınacak.
İç mekan mahsul verimini inceleyecek projede, Ay üzerinde kapalı devre yetiştirme tesisi işletilmesine yönelik teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.
Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda 350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir getirecek.
Video Haberler
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
- Tavaklı’da 2 haftada 5’inci orman yangını
- Yolcu dolu otobüste patlama: O anlar kamerada
- Kuyumcuda soygun girişimi: O anlar kamerada
- Trafikte skandal görüntüler! Sürücüler şaşkına döndü
- Nesli tükenmekte olan su maymunları görüntülendi
- Acılı annenin isyanı: 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler
- Şişli'de ekipleri harekete geçiren 'ceset'
- Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
- Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı