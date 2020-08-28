Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti
Japon medyası, Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edip etmeyeceği belirsiz olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin istifasını sunduğu bildirildi. Abe, geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılmıştı.
Abe, düzenlediği basın toplantısında, "Sağlığım geçtiğimiz nisan ayı sonunda kötüleşmeye başladı. Önemli politika kararların, hastalık nedeniyle yanlış sonuçlanmasını istemiyorum" dedi.
Video Haberler
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu