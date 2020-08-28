Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:15

Sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edip etmeyeceği belirsiz olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin istifasını sunduğu bildirildi. Abe, geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Abe, düzenlediği basın toplantısında, "Sağlığım geçtiğimiz nisan ayı sonunda kötüleşmeye başladı. Önemli politika kararların, hastalık nedeniyle yanlış sonuçlanmasını istemiyorum" dedi.