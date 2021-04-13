Japonya Başbakanı Suga'dan radyoaktif özellikli atık suyu kararı
Japonya hükümeti, 2011'de hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu için karar verdi. Başbakan Suga Yoşihide, resmi kararını açıkladı.
Kuzeydoğudaki Fukuşima'da bulunan nükleer santralde biriken işlenmiş atık suyun geleceğine ilişkin kabinesini toplayan Başbakan Suga Yoşihide, resmi kararını açıkladı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Suga, süreci devam eden nükleer santralin devreden çıkarılması ile santraldeki işlenmiş atık suyun salıverilmesi arasındaki bağlantıya değindi.
Suga, "Fukuşima Dai-içi tesisinin devreden çıkarılması konusunda işlenmiş suyun bertaraf edilmesi kaçınılmaz bir mesele. Hasarı önlemek için geniş ölçüde ve sağlam adımlarla güvenlik standartları sağlanarak plan uygulanacaktır" dedi.
Suyun denize boşaltılmasına karar verdiklerini açıklayan Suga, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer üçüncü taraf kuruluşların, planın şeffaflıkla yürütüldüğünün gözlemlenmesi için sürece dahil olacağını belirtti.
UZAMANLARIN İNCELEMESİNDEN SONRA KARAR VERİLDİ
Suga, "6 yıldan fazladır uzmanların incelemesi sonucunda, suyun okyanusa salıverilmesi planının gerçekçi olduğuna karar verildi ve bu şekilde politika oluşturuldu. Bu değerlendirme aynı zamanda UAEA'nın bilimsel ilkelerine dayanıyor" diye konuştu.
Boşaltım konusunda kamuoyundaki eleştirilere yönelik Suga, "Fukuşima bölgesi, afetin zarar verdiği alanlar ile balıkçılık endüstrisinin, hasara yönelik endişelerini dikkat alıyoruz. Hükümet birimleri bu endişelerin giderilmesi için bütüncül olarak çalışacak. Halkın anlayışını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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