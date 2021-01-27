Japonya Başbakanı: Yasağa rağmen dışarı çıkan milletvekili adına üzgünüm
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Halktan 'dışarı çıkmaktan kaçınmalarını' isterken bu durumun yaşanmasından dolayı oldukça üzgünüm" dedi.
Koronavirüse karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hâl kapsamındaki "evde kal" çağrısına rağmen, iktidar partisinin üst yöneticisinin geç saatlerde dışarıda gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından, Suga üzgün olduğunu belirtti.
‘GEREĞİ YAPILACAK’
Bütçe oturumu sırasında Suga’ya (LDP) Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun'un, OHAL kapsamında evde kalınması gereken saatlerde Tokyo'nun Ginza bölgesinde gezdiği iddiaları anımsatıldı.
Suga, tedbirlere karşın LDP yöneticisinin dışarıda gezmesine ilişkin, "Halktan 'dışarı çıkmaktan kaçınmalarını' isterken bu durumun yaşanmasından dolayı oldukça üzgünüm" diyerek bu konuda gereğinin yapılacağını belirtti.
OHAL'in uygulanmadığı Aralık 2020'nin ortasında, ülke genelinde kalabalık toplantılara katılım gösterilmemesi çağrılarına rağmen Başbakan Suga, bizzat iştirak ettiği iki ayrı akşam yemeği sonrası, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine özür dilemişti.
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