Japonya Covid-19 yasa tasarısını onayladı: Tedbirlere uymayanlara para ve hapis cezası
Japonya’da kabine, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı kabul etti.
Başbakan Suga Yoşihide başkanlığındaki kabine, hastanede Covid-19 tedavisini reddeden ve çalışma sürelerini daraltmaya yanaşmayan kişi ve kuruluşlara ceza getiren iki tasarıyı onayladı.
Olağanüstü hal (OHAL) uygulanmadığı durumlarda, Covid-19 gibi salgın hastalıklara karşı eyalet valilerine, çalışma saatlerinin kısaltılması çağrısına, geçerli bir sebep öne sürmeden uymayan işletmelere emir verebilme yetkisi sunuyor.
Öte yandan tasarı, sağlık tesislerine Covid-19 hastalarını kabul etmeleri çağrısı yapılması ve uyulmaması halinde tesisin isminin kamuoyuna duyurulmasını da kapsıyor. Covid-19’a yakalanmasına rağmen hastanede tedaviyi reddedenlere, 1 yıla kadar hapis ya da 1 milyon yene (9 bin 600 dolar) kadar para cezası verilmesini öngörüyor.
YASALAŞMASI BEKLENİYOR
İktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Komeito’nun, muhalefet partilerinin temsilcileriyle gelecek hafta ele alacağı tasarının şubat ayında mecliste yasalaşması bekleniyor.
Tasarının getireceği özel önlem uygulaması kapsamında, valilerin emirlerine riayet etmeyen işletmelere 300 bin yene (2 bin 900 dolar) kadar para cezası uygulanabilecek. OHAL durumunda ise para cezası 500 bin yene (4 bin 800 dolar) kadar çıkabilecek.
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