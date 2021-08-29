Japonya, Moderna aşılarının kullanımını askıya aldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 13:25

Japon devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Amerikan ilaç ve biyoteknoloji firması Moderna'ya ait şırınga ve aşı şişelerinde tanımlanamayan siyah ve pembe maddeler tespit edildi.

Okinawa hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, "bazılarında yabancı maddeler tespit edilmesinin ardından, Moderna aşılarının kullanımının askıya alındığını" duyurdu

NHK'nin bildirdiğine göre, Moderna'nın Japonya distribütörü Takeda, şüpheli kontaminasyonun üretim sırasında oluşup oluşmadığını araştırıyor.

"İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Karar, Japonya'nın ülke çapında 863 aşı merkezine dağıtılan 1,6 milyondan fazla Moderna dozunun kullanımını durdurmasından sadece üç gün sonra geldi. Dozlar, bazı flakonlarda yabancı maddelere rastlanmasının ardından önlem olarak geçici bir süreyle dolaşımdan çekilmişti. Bazı dozların metal partiküllerle kontamine olduğu bildirildi. Okinawa'da bulunan yeni kontamine dozların ise farklı aşı partilerinden olduğunun altı çizildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hafta başında dolaşımdan çekilen aşı partilerinden ikinci Moderna dozlarını alan iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, her ikisi de 30'larında olan iki kurbanı neyin öldürdüğünün araştırıldığını ve aşının bir rol oynayıp oynamadığının henüz netlik kazanmadığını" vurguladı.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Japonya'nın bağışıklama kampanyasından sorumlu bakan Taro Kono Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu aşı partileri ile halihazırda 500 binden fazla vatandaşın aşılandığını, ancak şimdiye kadar tanımlanmış herhangi bir "ciddi güvenlik sorunu" tespit edilemediğini söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), konuyla ilgili araştırma başlattı.