Japonya'da Tokyo 2020 meşalesine saldıran kadın, gözaltına alındı
Halkın yarıya yakınının Tokyo 2020 Olimpiyatları'na karşı olduğunu ifade ettiği Japonya'da bir kadın, tura çıkan olimpiyat meşalesine su tabancasıyla saldırdı.
Japonya'da, 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na tepkiler sürüyor. Olimpiyat meşalesinin yolculuğu sırasında bir kadın, meşaleye su tabancası ile su sıkmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Japonya basınından Japan Today'in haberine göre olay, ülkenin Ibaraki kentinde gerçekleşti. Kayoko Takahashi isminde 53 yaşında bir kadın, geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 19.30 sularında meşaleyi taşıyan erkek sporcuya su tabancası ile su sıktı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre bu hareketi öncesinde olimpiyatların düzenlenmesine karşı olduğunu haykıran ve iptal çağrısında bulunan kadın, su sıkmasının ardından gözaltına alındı. Meşaleli koşu, herhangi bir aksama yaşanmadan tamamlandı.
Ülkede yapılan son anketlerde, halkın %46'sının Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen olimpiyatların karşı olduğu tespit edilmişti.
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