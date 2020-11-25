Japonya'da kuş gribi salgını yayılıyor
Japonya’da kuş gribi salgını Fukuoka Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğine sıçradı. Bu yıl tümü Kagawa Eyaleti'nde bulunan 8 farklı çiftlikte patlak veren salgının ilk kez başka bir bölgede görülmesi endişeye neden oldu.
İlk kez 2018 yılının Ocak ayında daha sonra da Kasım ayının başında kuş gribi vakalarının yeniden görüldüğü Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor. Daha önce Kagawa Eyaleti'ndeki 8 farklı tavuk çiftliğinde patlak veren salgın, ilk kez bölge dışına sıçradı. Kuş gribi vakaları son olarak ülkenin Fukuoka Eyaleti'nde tespit edildi. Fukuoka Eyaletine bağlı Munakata şehrindeki tesiste görülen vakalar bu yıl ülkedeki dokuzuncu kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 94 bin tavuk enfeksiyon riski nedeniyle itlaf edilecek.
KISITLAMA GETİRİLDİ
Yerel otoriteler salgından etkilenen tesise 3 kilometre mesafede bulunan kümes hayvanı çiftliklerine tavuk ve yumurta sevkiyatını tedbir amaçlı durdurma talimatı verirken, riskli bölgeye 3 ila 10 kilometre uzaklıkta bulunan üretim tesislerine ise sevkiyat kısıtlamaları getirildi.
SALGIN YAYILIYOR
Japonya'da toplu kuş gribi vakaları ilk olarak 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilmiş, salgının Ocak 2018'de aynı eyaletteki başka bir çiftlikte kuş gribi görülmesinden bu yana ilk olduğu kaydedilmişti. Kısa süre içinde aynı bölgedeki 7 farklı tesise daha sıçrayan salgın nedeniyle binlerce tavuk telef olmuştu. Fukuoka Eyaleti'ndeki son vakalarla birlikte kuş gribi salgını bu yıl ilk kez farklı bir eyalete sıçramış oldu.
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