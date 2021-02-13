Japonya'nın Fukuşima kentinde şiddetli deprem

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.

AA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 17:39
Japonya'nın Fukuşima kentinde şiddetli deprem
Abone Ol google-news

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler