Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 05:58
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.



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