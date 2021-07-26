Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:23

Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z'ye ait malikanede çıkan yangın, Çarşamba akşamı New Orleans'ın Garden Bölgesi'nde binanın dumanlar altında kalmasının ardından 'olası kundaklama' iddiasıyla araştırılmaya başlandı.

New Orleans Polis Teşkilatı yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi. Yıldız ikilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıktığı da bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.

YANGIN 2 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.

New Orleans Polis Departmanı sözcüsü de Cuma günü yaptığı açıklamada, memurların 3 milyon dolarlık mülkün yakınında şüpheli bir kişi olduğuna dair raporlar aldıklarını doğruladı.

Şehrin itfaiyesi, haber kaynaklarına mülkün bir süredir boş olduğunu ve olay yerine 22 kişinin müdahale ettiğini söyledi. Bildirilen herhangi bir yaralanma olmazken, hasarın tam boyutu belirsizliğini koruyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen komşular, yerel haber kaynağı Nola.com'a “İnsanların mülke girmek ve mülkten çıkmak için kilitli olmayan bir kapı kullandıkları biliniyor” dedi.

Emlak şirketi Zillow'a göre; mülk 7 yatak odası, 8 banyo, kalın kemerli pencereler, 25 metrelik tavanlar ve Mississippi Nehri Köprüsü dahil olmak üzere şehir manzaralı bir terasa sahip.