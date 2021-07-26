Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve Jay-Z'nin New Orleans'taki evi kundaklandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.
Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z'ye ait malikanede çıkan yangın, Çarşamba akşamı New Orleans'ın Garden Bölgesi'nde binanın dumanlar altında kalmasının ardından 'olası kundaklama' iddiasıyla araştırılmaya başlandı.
New Orleans Polis Teşkilatı yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi. Yıldız ikilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıktığı da bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.
YANGIN 2 SAAT SÜRDÜ
İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.
New Orleans Polis Departmanı sözcüsü de Cuma günü yaptığı açıklamada, memurların 3 milyon dolarlık mülkün yakınında şüpheli bir kişi olduğuna dair raporlar aldıklarını doğruladı.
Şehrin itfaiyesi, haber kaynaklarına mülkün bir süredir boş olduğunu ve olay yerine 22 kişinin müdahale ettiğini söyledi. Bildirilen herhangi bir yaralanma olmazken, hasarın tam boyutu belirsizliğini koruyor.
Kimliğinin açıklanmasını istemeyen komşular, yerel haber kaynağı Nola.com'a “İnsanların mülke girmek ve mülkten çıkmak için kilitli olmayan bir kapı kullandıkları biliniyor” dedi.
Emlak şirketi Zillow'a göre; mülk 7 yatak odası, 8 banyo, kalın kemerli pencereler, 25 metrelik tavanlar ve Mississippi Nehri Köprüsü dahil olmak üzere şehir manzaralı bir terasa sahip.
Video Haberler
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?