Jayson Tatum tarihe geçti Celtics kazandı
NBA'de Boston Celtics'in Minnesota'yı mağlup ettiği maçta 53 sayı kaydeden Jayson Tatum, Larry Bird'i geride bırakarak kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Minnesota Timberwolves'u uzatma sonunda 145-136 yendi. NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Celtics ile lig sonuncusu Timberwolves arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, Jayson Tatum'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.
Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan 23 yaşındaki Tatum, kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu. Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 26 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, D'Angelo Russell 26 sayı, 8 asist ve Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.
LAVINE'IN 50 SAYISI BULLS'A YETMEDİ
Atlanta Hawks-Chicago Bulls maçına, Trae Young ile Zach LaVine'in düellosu damga vurdu. Young'ın 42 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk katkı yaptığı Hawks, 50 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan LaVine'in takımı Bulls'u 120-108 mağlup etti.
Müsabakanın ilk yarısını 39 sayıyla tamamlayan LaVine, Kobe Bryant (42) ve Klay Thompson'ın (40) ardından son 25 sezonda soyunma odasına en fazla sayıyla giden oyuncu oldu.
Ev sahibi Hawks'ta Clint Capela 22 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 20 sayı, 6 ribaunt üretti. Bulls'ta ise Nikola Vucevic 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
FURKAN'DAN PELICANS POTASINA 12 SAYI
Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans deplasmanından 101-94 mağlup ayrıldı.
Pelicans'ı galibiyete, 37 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Zion Williamson taşıdı.
76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 9 ribaunt ve Furkan Korkmaz 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Indiana Pacers: 106-111
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 133-129 (uzatmada)
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 145-136 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 120-108
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 101-94
Milwaukee Bucks -Charlotte Hornets: 119-127
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 121-119
Golden State Warriors-Washington Wizards: 107-110
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 126-109
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