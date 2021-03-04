Jean-Luc Godard yazdığı iki senaryodan sonra emekli olacağını açıkladı

04 Mart 2021 Perşembe, 16:38

“Serseri Âşıklar” (À bout de souffle), “Nefret” (Le mépris), “Çete” (Bande à part), “Çılgın Pierro” (Pierrot le Fou) gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran, son olarak “Le livre d’image” filmiyle izleyici karşısına çıkan, Fransız Yeni Dalgası’nın öncülerinden Jean-Luc Godard, geçen yıl Lozan Kanton Sanat Okulu (École cantonale d’art de Lausanne-ECAL) tarafından düzenlenen Instagram yayınına katılmış ve “koronavirüs günlerinde imgeler” üzerine konuşmuştu.

FilmLoverss‘ın aktardığı habere göre, Godard, bu yayından yaklaşık bir yıl sonra, internet üzerinden Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nin (IFFK) söyleşisine katıldı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

85 dakikalık bu söyleşide Godard, yazdığı iki senaryodan sonra sinemadan emekli olacağını açıkladı. “Film hayatımı – evet, film yapma hayatımı- yazdığım iki senaryoyla bitiriyorum ve sonrasında ‘hoşça kal, sinema’ diyeceğim.” sözleriyle emekliliğine dair planlarını dile getirdi.

Godard, bu üzerinde çalıştığı iki projesinin konusuyla ilgili detayları vermekten kaçındı. Bu senaryolardan birinin adının “Only Scenario”, diğerinin de “Funny Wars” olduğunu söyledi. Bu iki senaryonun filme çekilip çekilmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Kariyerinin sonuna yaklaşan Jean-Luc Godard’ın IFFK ile gerçekleştirdiği söyleşinin tamamı buradan izlenebilir: